ВВС Израиля нанесли удар по объекту "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрел

В армейской пресс-службе сообщили, что военные зафиксировали несколько обстрелов со стороны Ливана по постам армии Израиля в северной части страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 декабря. /ТАСС/. Израильские военнослужащие нанесли авиаудар по военному объекту шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрел еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на [произведенные] ранее сегодня запуски из Ливана в сторону населенных пунктов в Западной Галилее истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военному объекту "Хезболлах", - говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщили в пресс-службе, за последние часы военные зафиксировали несколько обстрелов со стороны Ливана по постам армии Израиля в северной части страны. "Армия обороны Израиля нанесла удар по источникам огня", - указали военные.