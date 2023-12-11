Генкомиссар БАПОР: сотрудники агентства в Газе из-за вето США думают, что их бросили

Филипп Лаззарини добавил, что они почувствовали "глубокое разочарование и возмущение" по поводу неспособности ООН одобрить резолюцию Совбеза ООН по прекращению огня в анклаве

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) считают, что их бросило международное сообщество из-за вето США на резолюцию Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявил генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини, чьи слова приводит телеканал CNN.

"Они [сотрудники агентства] чувствуют себя брошенными международным сообществом. <...> Они до сих пор не могут понять, почему после того, как 17 000 человек были убиты, после того как почти все население было вынуждено покинуть свои дома, мы до сих пор не можем договориться о прекращении огня", - приводит телеканал слова Лаззарини. Генеральный комиссар БАПОР заявил, что его сотрудники почувствовали "глубокое разочарование и возмущение" по поводу неспособности ООН одобрить резолюцию.