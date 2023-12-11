В Дании заявили о возобновлении оказания помощи Палестине

В МИД страны отметили, что анализ уже оказанной поддержки свидетельствует о ее положительных результатах, а в самой ее выплате не обнаружено никаких нарушений

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря. /ТАСС/. Дания возобновляет оказание помощи Палестине на ее развитие. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД Дании.

В сообщении говорится, что анализ уже оказанной поддержки свидетельствует о ее положительных результатах, а в самой ее выплате не обнаружено никаких нарушений. Механизмы контроля работают, обеспечивая направление средств на определенные для них цели и не допуская их попадания организациям и частным лицам, включенным в списки причастных к терроризму, составленных ЕС и ООН.

"Прежде всего в сделанном заключении меня радует то, что мы не нашли признаков злоупотребления выделяемыми на помощь Палестине средствами и что в нашем сотрудничестве, проходящем в очень сложном контексте, присутствуют правильные механизмы контроля, - приводятся в пресс-релизе слова министра по вопросам сотрудничества в области развития Дана Йергенсена. - И хорошо, что с учетом этого мы можем снова запустить оказание помощи палестинцам, которые в ней остро нуждаются".

Министр также отметил, что в свете ситуации, возникшей в результате нападения на Израиль 7 октября, очень важно протестировать программу на предмет недопущения к ней лиц, организаций или каких-то других структур, включенных в черные списки ЕС и ООН, чтобы никто из них не мог воспользоваться выделяемыми Данией средствами. Речь идет примерно о 72 млн крон ($10,4 млн), которые еще не были выплачены в 2023 году в рамках двустороннего сотрудничества с Палестиной. Средства, выделявшиеся на гуманитарную помощь через датские общественные организации, не были предметом рассмотрения, и никаких пауз в их предоставлении не было.

В результате ожесточенных боев в Газе несколько намеченных мер в рамках программы помощи Палестине были пересмотрены. В том числе было сделано их географическое перераспределение из сектора Газа на Западный берег реки Иордан, который нуждается в дополнительной поддержке для смягчения последствий роста насилия в этом районе.

Внешнеполитическое ведомство Дании 10 октября сообщило, что правительство решило приостановить оказание помощи Палестине. Это было сделано для проведения "тщательного анализа, чтобы гарантировать, что датское финансирование не будет использоваться не по назначению, для косвенной поддержки террористических организаций, нападающих на Израиль".