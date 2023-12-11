В Абхазии ветераны выступили против закона о восстановлении утраченной национальности

По словам председателя организации, "восстановление исторической справедливости в отношении людей, которым насильственно изменили национальную принадлежность почти столетие назад, - это очень важный шаг, но принятием закона невозможно изменить гражданскую позицию и политические предпочтения людей, превратить граждан Грузии в граждан Абхазии"

СУХУМ, 11 декабря. /ТАСС/. Оппозиционная общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" выступила против принятого парламентом законопроекта, позволяющего абхазам, утратившим свою национальность, восстанавливать ее беспрепятственно. Ветераны опасаются в большей степени того, что жители приграничного Галского района, в большинстве являющихся гражданами Грузии, вслед за возвращением своей исконной фамилии и национальности потребуют и гражданства Абхазии, не отказываясь при этом от грузинского.

"Данная поправка позволяет жителям Абхазии, в том числе и гражданам Грузии, проживающим здесь, менять свою фамилию и национальность. Смена национальности станет основанием для получения абхазского гражданства гражданами Грузии, которые вместе со сменой национальности получат политические права и смогут активно участвовать в политической жизни страны - выдвигаться в депутаты парламента, в президенты, выступать инициаторами проведения референдумов и так далее", - заявил в понедельник председатель "Аруаа" Темур Гулиа.

По словам председателя ветеранской организации, "восстановление исторической справедливости в отношении людей, которым насильственно изменили национальную принадлежность почти столетие назад, - это очень важный шаг, но принятием закона невозможно изменить гражданскую позицию и политические предпочтения людей, превратить граждан Грузии в граждан Абхазии".

"Мы требуем от представителей всех ветвей власти найти механизм, который позволит остановить вступление в силу поправок к данному закону и приступить к детальному обсуждению проблемы с привлечением ученых и общественности. Со своей стороны выражаем готовность принять участие в обсуждении данного вопроса и предложить на рассмотрение научных институтов программу, которая, на наш взгляд, минимизируют угрозы от принятия подобного закона", - заявил Гулиа.

Парламент 7 декабря внес изменения в закон "Об актах гражданского состояния", позволяющий восстановить свою национальность и фамилию не только гражданам Республики Абхазия, но и иностранным гражданам и лицам без гражданства. Депутат Кан Кварчия, представлявший законопроект, сказал, что восстановление национальности и фамилии - процедура добровольная.