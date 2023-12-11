Боррель заявил, что разрушения Газы сопоставимы с Германией во Второй мировой войне

Глава дипслужбы ЕС также отметил, что "гражданские жертвы в этом конфликте составляют от 60 до 70% всех жертв этого конфликта, как минимум 18 тыс. человек"

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель назвал ситуацию в Газе апокалиптической, сопоставимой с разрушениями городов Германии в ходе Второй мировой войны.

"Мы обсудили катастрофическую и даже апокалиптическую ситуацию в Газе в результате террористических нападений на Израиль 7 октября и последовавшего за ними военного ответа Израиля с невероятным количеством гражданских жертв. Гражданские жертвы в этом конфликте составляют от 60 до 70% всех жертв этого конфликта, как минимум 18 тыс. человек. Без сомнения, это число выше, поскольку неизвестно сколько людей находятся под завалями", - сказал Боррель на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС.

"Чтобы представлять масштабы, разрушения в Газе сопоставимы или даже превышают разрушения в городах Германии после Второй мировой войны", - продолжил Борель.

Он заявил, что ЕС намерен после завершения конфликта продолжать финансирование властей Палестинской автономии, поскольку институты ЕС не нашли никаких свидетельств нецелевого расходования этих средств, включая их передачу террористическим группам.

По словам Борреля, ЕС также будет противодействовать ХАМАС, в том числе путем введения санкций, но одновременно активно выступать против израильской оккупации палестинских территорий, продолжая настаивать на решении конфликта на основании принципа двух государств.