Генсек ООН призвал страны сотрудничать с частным сектором в борьбе с коррупцией

Это необходимо, в частности, для того, чтобы укрепить международное сотрудничество, отметил Антониу Гутерриш

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны - участницы Конвенции ООН против коррупции сотрудничать с частным сектором и гражданским обществом в борьбе с этим видом правонарушений.

"Я призываю все стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы укрепить международное сотрудничество, чтобы предотвращать, обнаруживать и преследовать случаи коррупции в сотрудничестве с гражданским обществом и частным сектором. Вместе мы сможем построить крепкие институты, расширить права и возможности граждан и создать справедливое и равное для всех будущее", - сказал он, выступая на открытии 10-й сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, которая проходит в Атланте с 11 по 15 декабря.

Как ранее сообщил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, он возглавляет российскую делегацию на этой конференции. По словам Вершинина, это мероприятие остается единственной универсальной площадкой для обсуждения в открытом и конструктивном ключе наиболее значимых вопросов реализации конвенции.