СМИ: израильская авиация наносит удары по Рафаху на юге сектора Газа

Информации о пострадавших и ущербе пока нет

РАБАТ, 12 декабря. /ТАСС/. Израильская военная авиация наносит удары по городу Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

По его информации, с воздуха атакован район Аль-Дженина в Рафахе. О пострадавших и ущербе пока данных нет.

Кроме того, как отмечает Al Mayadeen, израильская артиллерия обстреливает районы в центральной части сектора Газа.

Сообщается о рейдах израильской армии в населенном пункте Дейр-эль-Балах, в результате которых есть погибшие. Точное число жертв не приводится.