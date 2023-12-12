Отряды "Хезболлах" обстреляли семь военных позиций на севере Израиля

Шиитские формирования использовали для нанесения ударов по противнику управляемые противотанковые ракеты, а также системы залпового огня

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" провели за сутки семь операций против израильских войск в пограничных районах на юге Ливана.

Как сообщается в размещенном в Telegram-канале крыла заявлении, шиитские формирования использовали для нанесения ударов по противнику управляемые противотанковые ракеты и системы залпового огня. Не менее восьми реактивных снарядов было выпущено по израильским постам в Эс-Саммаке и Рамте на высотах Кфар-Шуба.

Израильский командно-наблюдательный пункт в Эр-Рахебе был поражен ракетой большого калибра Burkan. Утверждается, что в результате прямого попадания у израильских военнослужащих есть потери, выведена из строя боевая техника и оборудование.

Был открыт огонь по казарме в Биркет-Рише и механизированному патрулю в Штуле. В еврейском поселении Метула удар был нанесен по дому, внутри которого находилась группа израильских военных, в результате среди них есть убитые и раненые.

Израильская артиллерия открыла ответный огонь по ливанской территории. Сведения о падении снарядов поступили из 12 населенных пунктов. По информации агентства Al-Wataniya, в поселке Эт-Тейбе погиб 80-летний ливанец, местный староста, еще трое получили ранения.

Беспилотники израильских ВВС совершили ночью два рейда на базу "Хезболлах" в Эль-Хияме, о последствиях ударов сведений не поступало. Ранее сообщалось, что в Айтруне погибли трое шиитских бойцов.