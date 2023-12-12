СМИ: фракцию Кисиды заподозрили в нарушении финансовой отчетности

По данным телеканала NHK, члены Либерально-демократической партии, предположительно, получали "откаты" при сборе политических пожертвований

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Одна из крупнейших фракций в правящей японской Либерально-демократической партии (ЛДП), которую с 2012 года до недавнего времени возглавлял премьер-министр Фумио Кисида, возможно, замешана в скандале с нарушениями финансовой отчетности при сборе политических пожертвований наряду с фракцией экс-премьера Синдзо Абэ. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Громкий скандал с откатами, как в японской прессе называют получение доходов от сбора политических пожертвований без соответствующего оформления в отчетах, разгорелся в последние недели и стал одной из причин снижения рейтингов правительства до рекордно низких значений. Расследование ведется в отношении пяти основных фракций в ЛДП, однако до сих пор под подозрения попали лишь члены фракции Абэ и бывшего генсека партии Тосихиро Никаи.

На фоне скандала Кисида, по сведениям источников местных СМИ, планирует снять всех членов фракции Абэ с министерских постов, постов замминистров и руководящих должностей в ЛДП, в общей сложности 15 человек. Однако теперь выяснилось, что нарушения, возможно, были и во фракции самого Кисиды, который на фоне скандала на прошлой неделе покинул пост руководителя своей группы депутатов для обеспечения более нейтральной позиции в партии.

Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Несколько политиков из фракции Абэ, как утверждается, получили в виде откатов более 10 млн иен (около $70 тыс.), а некоторые - и более крупные суммы до 50 млн иен (более $340 тыс.). Фракция, которую до 7 декабря возглавлял Кисида, по словам источников NHK, также в действительности собирала в виде пожертвований больше средств, чем отражала в своих отчетах. Однако, как отмечается, эта разница была меньше, чем во фракциях Абэ и Никаи. На какие цели и каким образом были направлены эти средства, не сообщается.

Отдел специальных расследований Токийской окружной прокуратуры, отмечает телеканал, в курсе этих обстоятельств и получает объяснения на добровольной основе от ответственных лиц во фракции.