Армия Израиля заявила об обнаружении тренировочного центра ХАМАС в мечети

В ЦАХАЛ отметили, что во время обыска в мечети нашли оружие, в том числе гранаты, винтовки и патроны

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила помещение, оборудованное для тренировок бойцов радикального движения ХАМАС, в мечети в Джабалии на севере сектора Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

"Солдаты ЦАХАЛ обнаружили помещение, оборудованное и используемое для обучения террористов стрельбе из РПГ, внутри мечети в Джабалии", - указано в заявлении, опубликованном на странице пресс-службы в социальной сети X (ранее Twitter).

Кроме того, в израильской армии сообщили, что во время обыска в мечети было обнаружено много оружия, в том числе гранаты, винтовки и патроны, часть из которых была упакована в сумки с логотипом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В заявлении ЦАХАЛ сказано, что все это предназначалось "для совершения террористических актов против израильских гражданских лиц".

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала об обнаружении грузовика с ракетами недалеко от школы в Джабалии, а также взрывных устройств, автоматов и гранатометов, спрятанных в сумках с маркировкой БАПОР внутри одного из жилых домов.