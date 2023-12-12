СМИ: фракция Кисиды не задекларировала $140-200 тыс. пожертвований

Это выяснилось в ходе расследования, которое проводится в отношении всех пяти основных фракций ЛДП, сообщил телеканал Nippon Terebi

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Фракция правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которую с 2012 года и до недавнего времени возглавлял премьер-министр Фумио Кисида, не задекларировала соответствующим образом от 20 млн до 30 млн иен ($137-205 тыс.), полученных при сборе политических пожертвований. Об этом сообщил телеканал Nippon Terebi со ссылкой на источники.

По его данным, это стало известно во время расследования, которое проводится в отношении всех пяти основных фракций ЛДП в связи с разгоревшимся скандалом об откатах при сборе политических пожертвований. Фракции устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Подозрения в нарушении правил отчетности до недавнего времени касались в основном крупнейшей фракции в ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. В этой группе, в которую входят около 100 депутатов, по данным агентства Kyodo, несколько десятков влиятельных политиков за последние пять лет получили в пользование не менее 500 млн иен (более $3,4 млн). Обвинения звучали и в адрес фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи.

Однако во вторник выяснилось, что и фракция "Котикай", пост руководителя которой 7 декабря на фоне скандала покинул Кисида, также, предположительно, занижала в отчетах суммы собранных пожертвований. По сведениям источников Nippon Terebi, несколько лет назад незадекларированными оказались от 20 млн до 30 млн иен, полученных при продаже билетов на платные вечера и приемы. "Котикай" является четвертой по численности фракцией в ЛДП и насчитывает 46 депутатов.

На фоне скандала Кисида, по сведениям источников местных СМИ, планирует снять всех членов фракции Абэ с министерских постов, постов замминистров и руководящих должностей в ЛДП - в общей сложности 18 человек. Это может вызвать сопротивление со стороны крупнейшей группы депутатов в правящей партии.