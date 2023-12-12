СМИ: армия обороны Израиля штурмует Дженин на Западном берегу реки Иордан

Телеканал Al Mayadeen также сообщает о столкновениях, которые вспыхивают между солдатами, штурмующими лагерь, и силами палестинского сопротивления

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует лагерь беженцев и государственную больницу в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, израильские войска окружили лагерь беженцев в Дженине, заблокировав все входы и выходы тяжелой военной техникой, на крышах окружающих зданий разместились снайперы ЦАХАЛ. Телеканал также сообщает о столкновениях, вспыхивающих между солдатами, штурмующими лагерь, и силами палестинского сопротивления.

Телеканал Al Jazeera в свою очередь сообщает, что бульдозеры израильской армии сносят улицы в Дженине и разрушают инфраструктуру. Сам город находится под интенсивным артиллерийским обстрелом. Поступает информация об интенсивных боестолкновениях между солдатами и палестинскими бойцами возле государственной больницы "Ар-Рази", взятой израильскими военными в осаду.

Как отмечает Al Jazeera, окружены военной техникой и три других больницы в городе. Около одной из них израильские солдаты с громкоговорителем призывают вооруженных людей добровольно покинуть здание.