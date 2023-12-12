Палестина и Россия договорились переназначить сроки визита Аббаса

Как заявил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль, президент Палестины "всегда рад посетить Москву"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Палестина и Россия договорились назначить новые сроки визита палестинского президента Махмуда Аббаса в Москву. Об этом заявил журналистам палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Аббас осенью планировал посетить Россию, однако в итоге визит был отложен на неопределенный срок. 27 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал журналистам, что пока визит Аббаса не согласован, примерного понимания по срокам его приезда в Россию нет, но "контакты идут".

"Махмуд Аббас всегда рад посетить Москву. Но из-за ситуации мы договорились - российская и палестинская сторона - назначить новые сроки этого визита", - сказал Нофаль.