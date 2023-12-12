ЦАХАЛ сообщил об обнаружении планов атаки 7 октября в доме командира ХАМАС в Джебалии

По данным Армии обороны Израиля, этот дом также использовался в качестве штаба палестинского радикального движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Израильские военные обнаружили планы атаки на приграничные израильские населенные пункты 7 октября из сектора Газа на компьютерах в захваченном доме одного из командиров боевиков ХАМАС в Джебалии на севере анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В Джебалии <…> в рамках оперативной деятельности военнослужащие обнаружили оперативную квартиру в доме командира террористов, который также использовался в качестве штаба террористической организации ХАМАС. В ней была найдена документация организации, относящаяся к боевым действиям, а также ноутбуки, на которых были обнаружены планы нападения из сектора Газа [на Израиль] 7 октября", - говорится в сообщении.

"В ходе боев в Джебалии военнослужащие обнаружили в жилом квартале и вблизи школы военные объекты и склады оружия, используемые террористической организацией ХАМАС", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "на складах находились ракеты и противотанковые гранатометы различных типов, заряды взрывчатки, гранаты и автоматы". Вся террористическая инфраструктура располагалась в гражданских зданиях и объектах инфраструктуры", - добавили военные.