ЦАХАЛ сообщил о запуске перехватчиков по подозрительной цели из Ливана

Армия обороны Израиля заявила, что "инцидент завершился", не приводя других подробностей

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что запустила несколько ракет-перехватчиков по подозрительной воздушной цели, перелетевшей из Ливана в Израиль.

"Некоторое время назад после сирен, прозвучавших в западной Галилее, подразделение воздушного контроля ВВС обнаружило подозрительную воздушную цель, которая влетела с территории Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении.

"По цели было выпущено несколько ракет-перехватчиков, инцидент завершился", - добавили в пресс-службе, не приводя других подробностей.