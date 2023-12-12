СМИ: около 40 грузовиков с гуманитарной помощью и пять бензовозов въехали в Газу

По данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", они воспользовались КПП "Рафах"

КАИР, 12 декабря. /ТАСС/. Более 40 машин с гуманитарной помощью для населения Газы и 5 бензовозов въехали через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в палестинский анклав. Об этом передал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Кроме того, по его данным, с утра из Газы на египетскую территорию было доставлено девять человек, получивших ранения при израильских бомбардировках сектора. В течение последних нескольких часов в Египет через наземный переход "Рафах" сумели пройти более 300 лиц с двойным гражданством, до сих пор находившихся в секторе.

Ранее сообщалось, что первые грузовики с гуманитарной помощью были направлены на КПП "Керем-Шалом", впервые открытый после резкой эскалации напряженности в регионе. Он находится в 5 км от "Рафаха", с возобновлением его работы доставка помощи населению Газа многократно ускорится.

До сих пор все гуманитарные грузы после пересечения границы на КПП "Рафах" доставлялись для проверки израильской стороной только на КПП "Аль-Ауджа" (с израильской стороны - КПП "Ницана"), и только потом машины оттуда направлялись на палестинскую сторону у КПП "Рафах". Как заявляли в МИД Египта, этот дополнительный путь, который составляет около 100 км, а также бюрократические проволочки с израильской стороны, создавали препятствия, значительно задерживающие прибытие гуманитарной помощи в палестинский сектор.