Бойцы ХАМАС заявили об убийстве не менее 11 израильских солдат

Палестинская группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" также сообщила об обстреле семи единиц военной техники ЦАХАЛ в районе Эш-Шуджаия в городе Газа

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Палестинская группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального движения ХАМАС, заявила об убийстве по меньшей мере 11 солдат армии Израиля в секторе Газа.

Как следует из сообщения, размещенного в телеграм-канале группировки, бойцы "Бригады Иззэддина аль-Кассама" обстреляли семь единиц военной техники армии Израиля в районе Эш-Шуджаия в городе Газа на севере анклава. Они также "ударили по бронетранспортеру, на котором находились трое израильских солдат, добив экипаж". Бойцы группировки "вступили в бой с солдатами противника в нескольких районах" и подтвердили убийство 11 военных.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.