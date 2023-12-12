Салливан заявил, что обсудит в Израиле сроки военных операций в Газе

Ожидается, что помощник президента США по нацбезопасности посетит еврейское государство на этой неделе

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намерен обсудить в ходе скорого визита в Израиль в том числе сроки военных операций в секторе Газа. Он подтвердил это, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.

"Я, разумеется, буду говорить с премьер-министром [Биньямином] Нетаньяху, военным кабинетом и руководством Израиля в сфере национальной безопасности о графиках [операций в Газе], о том, что они думают на этот счет. Я не стану характеризовать это таким образом, как только что сделали вы, или излагать публично, какой сигнал от президента [США] подам [лидерам еврейского государства]. Однако вопрос о том, как они видят график этой войны, безусловно, войдет в повестку дня моих встреч", - заявил Салливан. Советник американского лидера отвечал на просьбу уточнить, действительно ли он будет добиваться от Израиля в рамках предстоящего визита свертывания операций в Газе в течение недель, а не месяцев.

Кроме того, подчеркнул Салливан, ситуация в секторе Газа, на взгляд США, не обязательно должна выглядеть как переход от нынешних "военных операций высокой степени интенсивности <...> буквально к нулю" в плане активности еврейского государства. "Это просто означает, что вы перешли к новому этапу [действий] от того рода операций высокой степени интенсивности, которые мы видим сегодня", - сказал представитель Белого дома. Как ожидается, визит в Израиль он нанесет позднее на текущей неделе.