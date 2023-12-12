Белый дом заявил, что сектору Газа требуется промежуточное решение по безопасности

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на реализации какого-то промежуточного решения в сфере безопасности для сектора Газа до появления обновленной Палестинской национальной администрации. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы также считаем, что требуется какого-то рода промежуточная договоренность в сфере безопасности, пока мы работаем над долгосрочным решением как для Газы, так и для Западного берега [реки Иордан]. И мы полагаем, что Газа и Западный берег с политической точки зрения должны быть соединены под обновленной Палестинской национальной администрацией", - заявил советник американского лидера, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.