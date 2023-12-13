Зеленский не смог дать ответ о шансах Киева на победу без помощи США

По словам журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс, на ее прямой вопрос президент Украины "слегка пожал плечом"

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США. Об этом во вторник сообщила журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

"Я спросила Зеленского во время встречи в Овальном кабинете с [президентом США Джо] Байденом, сможет ли он победить Россию без дополнительной помощи США. Не дав ответа, он слегка пожал плечом", - говорится в сообщении журналиста.

Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. В его рамках он посетил ранее во вторник Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и провел встречу с президентом США Джо Байденом.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Многие республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.