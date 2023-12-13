Военная операция на Украине. Онлайн

Возраст мобилизованных является проблемой для Вооруженных сил Украины, поскольку мужчины 45-50 лет и старше недостаточно выносливы физически или часто имеют болезни. Об этом заявила депутат Верховной рады, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская.

Вопрос обеспечения контроля над южной границей Соединенных Штатов имеет для американских законодателей от оппозиционной Республиканской партии более важное значение, чем оказание помощи Украине, в нынешних вашингтонских дебатах об экстренных бюджетных ассигнованиях на внешнеполитические цели, считает спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон.

Основные события 13 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.