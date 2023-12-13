На Украине заявили, что замедление действий ВСУ связано не с кризисом, а приходом зимы

Газета The New York Times ранее сообщила, что некоторые американские военные предложили Украине сосредоточиться на удержании имеющихся территорий, чтобы к концу 2024 года начать мирные переговоры с Россией

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Замедление действий ВС Украины (ВСУ) на передовой вызвано не кризисом, а началом зимы. С таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается заявлений генералов США, некоторых других лиц, я скажу так: в любом случае это не о кризисе, это о зиме. И зимой всегда замедляются операции - контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", - сказал он на пресс-конференции. Так Зеленский ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявления части американских генералов, работающих с ВСУ, о том, что для Украины настало время переходить к обороне.

Ранее газета The New York Times сообщила, что некоторые американские военные предложили Украине сосредоточиться на удержании имеющихся территорий, чтобы к концу 2024 года начать мирные переговоры с Россией.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.