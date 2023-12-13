МО РФ сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

Удар по ним нанесли расчеты 152-мм гаубиц Д-20, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт и средства радиоэлектронной борьбы ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный командный пункт украинских националистов и район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника в ходе боевой работы на краснолиманском направлении специальной военной операции. Благодаря слаженной работе разведывательных подразделений группировки, действующих на переднем крае линии боевого соприкосновения, а также в тылу врага, артиллеристы получили уточненные координаты разведанного пункта управления украинских вооруженных формирований", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны, наведя орудия, артиллеристы выполнили серию выстрелов осколочно-фугасными боеприпасами. Успешное поражение цели было зафиксировано операторами беспилотных летательных аппаратов.