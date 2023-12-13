Группировка "Центр" сообщила об отражении пяти атак ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук уточнил, что потери противника составили до 185 военнослужащих и 3 автомобиля

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Группировка войск "Центр" отразила пять атак штурмовых групп трех механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника составили до 185 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В течение суток отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Червоная Диброва и Петровское", - сказал Савчук.

По его данным, в ходе огневого воздействия артиллерии поражены три опорных пункта и районы скопления техники. В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских расчетов украинских войск. Потери противника составили до 185 военнослужащих и 3 автомобиля.