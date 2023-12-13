Минобороны РФ сообщило о перехвате снарядов HIMARS

По данным ведомства, также средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Белогоровка, Криничная и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 661 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 026 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 263 единицы специальной военной автомобильной техники.