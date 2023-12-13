В Одесской области после взрывов заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

Глава областной администрации Олег Кипер также сообщил о повреждении авторемонтного предприятия в Одессе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Повреждения на объекте припортовой инфраструктуры зафиксированы в Одесской области, где накануне произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

"Произошло частичное разрушение здания припортовой инфраструктуры", - написал он в Telegram-канале, уточнив, что здание находится в Одесском районе.

Кроме того, Кипер заявил о повреждении авторемонтного предприятия в Одессе.

Во вторник вечером сообщалось о взрывах в Одессе и области, воздушная тревога в регионе длилась около двух часов.

Власти Николаевской и Одесской областей периодически сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры и складов, а в Киеве подчеркивают необходимость усилить противовоздушную оборону юга Украины. При этом заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях. На заседании Совета Безопасности ООН 9 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться.