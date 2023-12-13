В Белгородской области за сутки зафиксировали 15 прилетов

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Украинские военные выпустили за прошедшие сутки 15 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, с беспилотников сбросили пять взрывных устройств. В результате действий Вооруженных сил Украины повреждения получила кровля коровника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено пять взрывных устройств. Пострадавших нет. В результате сброса повреждена кровля коровника", - написал он.

В Грайворонском округе по окраине села Сподарюшино 12 декабря ВСУ выпустили семь минометных снарядов. В Шебекинском округе по селу Белянка было выпущено три минометных снаряда, по поселку Первомайский и хутору Марьино - по два минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка - один минометный снаряд. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор.