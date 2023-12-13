Зеленский заявил, что ВСУ якобы не потеряли "ни одной деревни"

Президент Украины в ходе визита в США не пояснил, как следует понимать его слова, при том, что украинские власти признавали, например, потерю Артемовска в мае

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался заверить американскую аудиторию, что киевские силы за последний год не потеряли "ни одной деревни", хотя сам признавал потерю города Артемовска (украинское название - Бахмут) в мае 2023 года.

"Самое важное, что надо понимать о происходящем - Россия не заняла ни одну деревню, ни одну украинскую деревню за этот год", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Зеленский не пояснил, как следует понимать его слова, при том, что сами украинские власти признавали, например, потерю Артемовска (украинское название - Бахмут) весной 2023 года. В феврале 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара. В августе Минобороны РФ сообщало о продвижении российских сил на купянском направлении. В конце ноября в Министерстве обороны РФ сообщали, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике, отбросив Вооруженные силы Украины.