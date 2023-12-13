Байден предложил республиканцам компромисс по охране границы США и помощи Киеву

Президент Соединенных Штатов назвал неподходящим метод удержания "финансирования для Украины в качестве заложника для продвижения силовым путем бескомпромиссной повестки республиканцев относительно границы"

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заверил, что уже предложил компромиссные договоренности относительно принятия мер по ужесточению контроля на границе страны с Мексикой, которых республиканцы добиваются в качестве условия для выделения средств на помощь Украине. С этим заявлением американский лидер выступил во вторник на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

"С первого дня на посту [президента] я неоднократно ясно давал понять, что нам также нужен Конгресс для изменения сломанной миграционной системы в стране. Моя команда работает с сенаторами-демократами и республиканцами, чтобы попытаться найти двухпартийный компромисс как в том, что касается изменения политики, так и в обеспечении ресурсов, которые нам нужны для обеспечения безопасности границы. Компромисс - это принцип работы демократии. Я готов и уже предложил компромисс", - сказал Байден.

"Удерживать финансирование для Украины в качестве заложника для продвижения силовым путем бескомпромиссной повестки республиканцев относительно границы - это не тот метод. Нам нужны реальные решения", - добавил американский лидер.

В начале этой части выступления Байден, по всей видимости, оговорился. "С первого дня на посту я неоднократно ясно давал понять, что нам также нужна Украина для изменения сломанной миграционной системы в стране", - сказал он. Далее президент поправился и пояснил, что речь идет о Конгрессе.