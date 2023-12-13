Песков: многие вопросы к совмещенной прямой линии и пресс-конференции касаются темы СВО

Пресс-секретарь главы государства отметил, что эта тема волнует россиян

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) и международная обстановка входят в число основных тем, которым посвящены вопросы граждан к намеченной на 14 декабря совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос Первого канала, какие темы и вопросы в приоритете у россиян, которые присылают свои обращения для предстоящего мероприятия, представитель Кремля сказал: "Естественно, непростая международная обстановка <…> , специальная военная операция". "Конечно, это то, что волнует россиян", - добавил он.

По словам Пескова, отличительной чертой совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции станет "проявление абсолютно экстраординарной консолидации общества вокруг идей президента, вокруг его выдвижения в качестве кандидата в президенты". Эти темы, как заключил пресс-секретарь, также вызывают "взрыв интереса" у россиян.

Кроме того, поступает много вопросов, связанных с экономикой, отметил представитель Кремля. "Люди интересуются, насколько у нас сильный запас прочности, люди интересуются социальными аспектами, будут ли дальше продолжаться все программы поддержки в самых различных областях", - сказал он.

Комментируя большое число обращений, связанных с текущей международной обстановкой, Песков обратил внимание на то, что интерес к этой теме обусловлен тем, что вокруг России "очень много неспокойных регионов". "Их количество продолжает расти, к сожалению. Да и в целом все становится менее предсказуемым в мире", - добавил он.

Представитель Кремля также отметил, что россияне, присылающие свои вопросы, интересуются в том числе и предстоящими выборами. "В этом плане тоже обращает на себя [внимание] поддержка людей [президента]", - заметил он. "Я, честно говоря, до сих пор не видел именно ни обращений, ни просьб, ни жалоб, ни попыток привлечь внимание к тем или иным проблемам. [Поступают] просто слова поддержки, искренние слова поддержки", - сказал Песков. Так, по его словам, на 1 млн обращений проходится более чем 300 тыс. посланий со словами поддержки. "Это мое внимание привлекло действительно, [это] было для меня неожиданно", - признался пресс-секретарь.