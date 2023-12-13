Песков заявил, что Путин знает, что он делает

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Москва с большим интересом наблюдает, как меняется риторика Запада насчет ситуации на Украине

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ясно понимает, чего страна хочет добиться специальной военной операцией, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию. Наш президент знает, что он делает. И мы знаем, чего мы хотим достичь в результате этой специальной военной операции", - сказал он.

Песков отметил, что Москва с большим интересом наблюдает, как меняется риторика Запада насчет ситуации на Украине. По его мнению, сейчас сложно прогнозировать, будет ли продолжена финансовая поддержка Киева со стороны США.

"Мы можем сейчас только констатировать, что у западников - в первую очередь американцев - действительно проснулся, встал в полный рост вопрос, что именно они финансируют. На что именно они тратят и потратили в истекшем году больше $100 млрд, насколько были эффективны эти вложения", - указал он.

Песков обратил внимание, что США вкладывают деньги в Украину как в инструмент, который они используют в борьбе с Россией. "И они понимают, что инструмент работает не очень эффективно. Инструмент очень бравурно обещал победу на поле боя, подводил их к тому, что, мол, подождите: сейчас растает снег, все высохнет - и вы увидите совершенно феноменальные победы. Но и снег сошел, и все высохло, и сейчас опять намокло, и опять снег выпал - и ничего нет", - обрисовал ситуацию пресс-секретарь президента РФ.

Конечно, продолжил он, американцы задаются вопросом, нужно ли финансировать Украину дальше. И это, добавил представитель Кремля, ставит киевский режим в весьма трудное положение.