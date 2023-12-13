Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на донецком направлении

В ведомстве рассказали, что противник потерял до 250 военных

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России на донецком направлении отразили за сутки четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 250 военных, боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы Донецкой Народной Республики. <...> Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих, 2 танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20 и гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.