Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии участницу "Азова"

Приговор не вступил в законную силу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии-поселения гражданку Украины Наталью Мануилову за участие в нацбатальоне "Азов" (группировка признана террористической, запрещена в РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданки Украины Натальи Мануиловой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). <…> Суд приговорил Мануилову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подсудимая в декабре 2017 года добровольно вступила в нацбатальон "Азов" и до марта 2022 года возглавляла подразделения хозвзвода роты материально-технического обеспечения полка "Азов".

Приговор не вступил в законную силу.