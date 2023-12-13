Слуцкий: любая финансовая помощь Украине только продлевает агонию режима Зеленского

Лидер ЛДПР отметил, что все западные военные поставки являются законной целью для Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Любая финансовая помощь Украине продлевает агонию режима президента Владимира Зеленского, а все западные военные поставки являются законной целью для Вооруженных сил РФ. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал обещание премьера Дании Метте Фредериксена представить в парламент страны пакет помощи Украине на €1 млрд.

"Любая финансовая помощь укрорейху лишь продлит агонию режима Зеленского. Правда на нашей стороне, а все западные военные поставки - законные цели для российских ВС", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат также прокомментировал утверждение Копенгагена, что он стоит на позициях защиты свободы и демократии. "Но за день до предоставления помощи Украине отказал России в правовой помощи по расследованию взрыва газопровода "Северный поток", - отметил он.

По словам Слуцкого, подобная политика является спонсорством терроризма, а также показателем нездоровой зависимости от администрации Белого дома со стороны стран Северной Европы, которые готовы покрыть "недостачу" после провального визита Зеленского в США и продолжать выгораживать виновных в диверсии на "Северных потоках".

Пакет помощи Украине на €1 млрд, включающий танки и БПЛА, будет представлен на рассмотрение парламенту Дании 14 декабря.