В ведомстве сообщили, что противник потерял до 130 военных

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении у Новомихайловки, Новодонецкого и Старомайорского.

Противник потерял до 130 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, 2 пикапа, 2 самоходные артиллерийские установки "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отмечается в сообщении.