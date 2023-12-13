Минобороны РФ сообщило об уничтожении бойцами ВДВ до взвода пехоты ВСУ под Соледаром

Десантники открыли огонь по заданным координатам с закрытой огневой позиции, проводя корректировку с беспилотника, отметили в ведомстве

ТАСС, 13 декабря. Экипажи БМД-4М российских десантников, работая с закрытых огневых позиций под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР), поразили блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив до взвода пехоты. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Получив цель, десантники выдвинулись на заранее подготовленные позиции, после чего открыли огонь по заданным координатам с закрытой огневой позиции, проводя попутную корректировку с беспилотника. Точными выстрелами бронегруппа тульского гвардейского соединения ВДВ успешно поразила группу пехоты ВСУ, укрытую в блиндажах опорных пунктов и уничтожив при этом до взвода украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили до взвода пехоты Вооруженных сил Украины вблизи Артемовска в ДНР.