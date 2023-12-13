Антонов назвал пустой поездку Зеленского в Вашингтон

Посол России в Соединенных Штатах подчеркнул, что "все устали от попрошайки из Киева"

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон получилась пустой, ему не удалось убедить американские власти в том, что Украина важнее безопасности США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева", - отметил дипломат.

Антонов подчеркнул, что новые антироссийские санкции и поставки вооружений не помогут Киеву. "Объявленные сегодня антироссийские шаги - новые санкции и очередная партия оружия - не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Зеленскому уже ничего не поможет, - добавил он. - А вот американцы рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта". Посол напомнил, что рестрикции не повлияют на внешнеполитические приоритеты России.

Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. Во вторник он посетил Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также провел переговоры с президентом США Джо Байденом.