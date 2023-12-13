Минобороны РФ сообщило об уничтожении десантниками двух танков ВСУ в районе Клещеевки

Операторы дронов вывели из строя технику прямым попаданием, уточнили в ведомстве

ТАСС, 13 декабря. Российские десантники уничтожили "Ланцетами" два украинских танка и одну самоходную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В районе Клещеевки были обнаружены два танка и замаскированное самоходно-артиллерийское орудие украинских формирований, которые систематически вели огонь по нашим боевым порядкам, не давая маневрировать передовым подразделениям. Для их уничтожения отдельным гвардейским соединением ВДВ с Дальнего Востока было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет". Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили до взвода пехоты ВСУ вблизи Артемовска в ДНР.