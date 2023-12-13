Пленный боец ВСУ рассказал о мародерстве украинских военных на артемовском направлении

По словам Валерия Куряченко, военнослужащие 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, базирующейся в Часовом Яре, не хотят принимать участие в боевых действиях

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), базирующейся в Часовом Яре, не хотят принимать участие в боевых действиях и занимаются мародерством. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Валерий Куряченко, видеоинтервью с которым распространило Минобороны РФ.

"В Краматорске жители к нам относились не очень дружески - за спиной шептались. Некоторые командиры и солдаты у нас могли отжимать машины у людей, забирать деньги. Перекинули <…> потому, что 17-я бригада понесла, видимо, потери, и нас прикомандировали к этой бригаде. Базировались в Часовом Яре. Там 17-я бригада мародерничала. Они не хотят воевать и занимаются мародерством - забирают мебель, бытовую технику", - рассказал Куряченко.

Он рассказал, как сдался в плен под Артемовском (украинское название - Бахмут). "Нас послали на задание и посреди ночи, когда отдыхал, началась возня в окопах и в наш окоп прилетела граната, разорвалась. После этого нам не было дальше смысла воевать - мы сдались в плен. К нам отнеслись нормально. Нас никто не бил, ничего такого. Все корректно", - отметил военнослужащий ВСУ.

Ранее пленный украинский военный с позывным Кипиш сообщил, что бойцов ВСУ обманывают об отсутствии сопротивления российской армии при штурмах на запорожском направлении.