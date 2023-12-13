Губернатор Флориды поддержал бы Израиль, а не Украину, если бы пришлось выбирать

Рон Десантис пояснил, что еврейское государство - самый сильный союзник США на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Претендент на пост американского президента губернатор Флориды Рон Десантис поддержал бы Израиль, а не Украину, если бы США пришлось выбирать только одну страну. Об этом республиканец заявил во вторник, выступая на встрече с избирателями, организованной телеканалом CNN.

"Для меня это простой ответ. Это государство Израиль, потому что оно наш самый сильный союзник на Ближнем Востоке. У нас с ними отношения, не похожие ни на какие другие <...>. У Украины есть вся Европа, этим европейским странам нужно начать нести свое бремя", - сказал он, отвечая на вопрос, какую страну он бы поддержал, если бы пришлось выбирать.

Ранее Десантис заявлял, что кризис на Украине не входит в число вопросов, затрагивающих ключевые национальные интересы США.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий президент США демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.