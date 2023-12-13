МО РФ сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

В ведомстве сообщили, что потери ВСУ составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Группировка войск "Центр" отразила атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Общие потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 100 военных и танк, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также огнем артиллерии нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля", - сообщили там.