Минобороны РФ рассказало о поражении ВСУ в трех районах на запорожском направлении

По данным ведомства, украинские войска потеряли на запорожском направлении до 50 военнослужащих

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение суток нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Пятихатки, Работино и Нестерянка Запорожской области, а также отразили одну атаку противника. В результате украинские войска потеряли на запорожском направлении до 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино и Нестерянка Запорожской области. За сутки потери противника составили до 50 военнослужащих и 3 автомобиля", - сообщили в ведомстве.