Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима прокомментировал высказывания президента Украины о том, что ВСУ якобы в этом году не уступили ни одного населенного пункта

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские силы якобы в этом году не уступили ни одного населенного пункта, является попыткой ввести в заблуждение западных спонсоров, чтобы получить новое финансирование. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Ранее Зеленский утверждал в эфире телеканала Fox News, что украинские военные за последний год не потеряли "ни одной деревни", а потом повторил это еще несколько раз во время поездки в Норвегию.

"Это новая попытка морочить западным спонсорам голову под лозунгом "Ну ладно, ничего не захватили, так ничего же и не сдали!" Расчет на то, что подавляющее большинство американцев плохо знают, где вообще находится Украина, и уж тем более Донбасс и его окрестности. Ну и по итогу должен звучать призыв "Дали мало на контрнаступление, дайте хоть на стратегическую оборону! За вас же бьемся!" - сказал Мирошник.

По его мнению, высказывания Зеленского могут свидетельствовать о том, что он считает своих собеседников "олухами, у которых каждая новая мысль стирает предыдущую". При этом дипломат выразил сомнение, что на Западе забыли и о провале украинского контрнаступления, и о том, что многие населенные пункты, включая Артемовск (украинское название - Бахмут) и Соледар, перешли под контроль российских сил.

Украинские власти признавали потерю Артемовска весной 2023 года. В феврале 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара. В августе Минобороны РФ сообщало о продвижении российских сил на купянском направлении. В конце ноября в Министерстве обороны РФ сообщали, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике, отбросив Вооруженные силы Украины.