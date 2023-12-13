МО РФ сообщило об уничтожении Су-25 опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

Полет выполнялся на предельно малой высоте, добавил пилот штурмовика с позывным Умго

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили неуправляемыми авиаракетами С-8 опорный пункт и живую силу противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил уничтожили опорный пункт и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте. По докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

"Выполняли сегодня боевую задачу по уничтожению опорного пункта. Задачу выполнили полностью <...>. Полет выполняли на предельно малой высоте, выполнили атаку цели с кабрированием и применением НАР С-8. Далее прибыли на аэродром базирования" - рассказал о выполнении задачи пилот Су-25 с позывным Умго.