Захарова: американцев не спрашивали, хотят ли они оказывать военную помощь Киеву

Официальный представитель МИД РФ отметила, что президент США Джо Байден просто ставил американцев в известность о том, что власти собираются делать

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти США не спрашивали граждан своей страны, хотят ли те оказывать военную помощь Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Значительная часть общества изначально не собиралась не то что поддерживать, а вообще как-то с этим солидаризироваться и в этом участвовать. Она была втянута буквально насильно, сопротивлялась до последнего, но была втянута, - констатировала дипломат. - Их вообще никто не спрашивал ни изначально, ни во время [развития ситуации вокруг Украины], никто не задавал им вопрос, не проводил какое-то голосование или основывался на социальных опросах. Не было там никакой связи с американским народом". Президент США Джо Байден, заметила Захарова, просто ставил американцев в известность о том, что власти собираются делать.

"Но тут произошло самое фантастическое - вот это многолетнее кровавое шоу. А я напомню, что это та же самая команда демократов, которая всю эту историю и начинала на "майдане" 2013-2014 гг., тот же Байден, та же [замгоссекретаря США Виктория] Нуланд, все те же самые, - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. - Они тогда все это начинали, у них случился небольшой перерыв на четыре года из-за прихода [к президентству Дональда] Трампа, а потом, когда они его выпроводили из Белого дома, они продолжили эту концепцию, только с еще большей остервенелостью, с кровью, мясом".

"Никто за эти годы не спрашивал людей. Когда Байден сейчас шел на выборы, они же не говорили, что собираются делать вот так, это был их изначальный план", - заметила дипломат.

Захарова также прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, было в действительности направлено в военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, это стало стимулом для роста экономики страны. "Это у вас был такой план по реинкарнации американской экономики? А почему вы сразу об этом не сказали? Зачем вам потребовался киевский режим, если вы собирались эти деньги инвестировать в американскую экономику изначально?" - сказала дипломат. "Это уже апокалиптический бред - рассказывать сейчас американцам, <...> что это удачная инвестиция в американскую экономику", - подчеркнула она.

Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. Во вторник он посетил Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также провел переговоры с Байденом.