В Минобороны РФ заявили о потерях ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 30 военнослужащих

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 30 военных, три самоходных артустановки и пункт управления беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 30 военнослужащих", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что также на херсонском направлении уничтожены три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пункт управления беспилотниками ВСУ.