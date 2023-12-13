13 декабря, 11:08
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о потерях ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 30 военнослужащих

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 30 военных, три самоходных артустановки и пункт управления беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 30 военнослужащих", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что также на херсонском направлении уничтожены три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пункт управления беспилотниками ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине