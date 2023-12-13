Салливан заявил, что США призывают Израиль как можно скорее открыть КПП "Керем-Шалом"

Это необходимо для доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку открытый КПП "Рафах" не справляется с нагрузкой, отметил помощник президента США по национальной безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Израиль как можно скорее открыть контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" для доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку открытый КПП "Рафах" не справляется с нагрузкой. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

"[КПП] "Рафах" не может пропустить достаточный объем помощи для обеспечения растущих потребностей палестинцев, поскольку все больше людей вынуждены покидать свои дома", - указал он. "Необходимо задействовать возможности [КПП] "Керем-Шалом" в чрезвычайных ситуациях, чтобы доставлять больше еды, воды, лекарств и предметов первой необходимости палестинским мирным жителям, и мы обращаемся к израильскому правительству с призывом сделать это как можно скорее в связи с характером гуманитарной ситуации в анклаве", - добавил Салливан.

Как отмечает телеканал, США оказывают давление на Израиль с целью открыть КПП "Керем-Шалом" для пропуска грузовиков с гуманитарной помощи в сектор Газа в чрезвычайных ситуациях. По словам американских чиновников, с которыми поговорил CNN, президент США Джо Байден поднимал этот вопрос во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на прошлой неделе. Салливан также призывал израильских коллег открыть пропускной пункт до его визита в еврейское государство в четверг, сказали собеседники телеканала.

Как сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, еврейское государство прорабатывает вопрос открытия нового КПП, и финальное решение по этому поводу, "вероятно, будет принято в ближайшее время". По данным портала, открытие "Керем-Шалом" позволит увеличить объемы доставляемой в анклав гуманитарной помощи до 300 грузовиков в день.

"Есть серьезная необходимость [открыть новый КПП], мы не хотим, чтобы люди умирали из-за гуманитарного кризиса", - подчеркнул один из собеседников Axios. Он также сообщил, что пункт будет закрыт после окончания конфликта, но пока у Израиля нет другого выбора, кроме как открыть доступ гуманитарной помощи в анклав. Как указали израильские чиновники, подобное решение также связано с тем, что еврейское государство хочет сохранить поддержку США в ходе наземной операции в Газе.

О визите Салливана и КПП

Накануне Байден заявил, что министр обороны США Ллойд Остин и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан на текущей неделе посетят Ближний Восток. По словам американского лидера, Салливан "встретится с членами израильского военного кабинета" для обсуждения вопросов, касающихся защиты мирного населения и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее, во вторник, первая группа грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа прошла проверку на КПП "Керем-Шалом". Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях. КПП "Керем-Шалом" расположен в 5 км южнее КПП "Рафах" и был закрыт в начале октября после эскалации напряженности вокруг сектора Газа.