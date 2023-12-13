СМИ: последние французские военные покинут Нигер к 22 декабря

Страну покинули уже 1 346 французских военных и 80% техники, заявил представитель властей Нигера

РАБАТ, 13 декабря. /ТАСС/. Оставшиеся в Нигере французские военнослужащие покинут страну до 22 декабря.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на военное ведомство Нигера.

"К 22 декабря все французские солдаты, а также их техника окончательно покинут Нигер", - цитирует агентство AFP заявление армии Нигера. Как заявил представитель властей Нигера в эфире телекомпании ORTN, 1 346 французских военных и 80% техники уже покинули страну. Сейчас 157 членов французского контингента остаются в Нигере, из них 75 - технический персонал, добавил военный.