Politico: ЕС может выделить больше средств Венгрии в обмен на одобрение помощи Украине

По словам европейского чиновника, ЕС находится в очень шатком положении и любой из вариантов возможен

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Евросоюз может разморозить больше денежных средств, предназначенных для Венгрии, из европейских фондов в обмен на одобрение Будапештом помощи ЕС Украине в размере €50 млрд. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейского чиновника.

"Мы должны будем что-то дать [премьер-министру Венгрии Виктору] Орбану. Это больно, но так уж получилось", - отметил он. По его словам, ЕС находится в очень шатком положении и любой из вариантов возможен. Как сообщает Politico, ожидалось, что ЕС может озвучить решение о разморозке €10 млрд для Будапешта в четверг.

В свою очередь глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал ЕС одобрить помощь Украине "без поддержки Венгрии, если это потребуется", назвав венгерского премьера "ненадежным" партнером. Глава социально-демократической фракции ЕП Иратче Гарсия указала, что, "если уступить Орбану сейчас, он продолжит шантаж".

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил в интервью агентству Bloomberg, что страна готова снять вето, наложенное на предложение ЕС о финансировании Украины на сумму €50 млрд в течение четырех лет, если Евросоюз разморозит предназначенные для Венгрии средства в европейских фондах. По словам чиновника, в рамках переговоров о помощи Украине Венгрия рассмотрит предложение ЕС об увеличении финансирования охраны границ, а также дополнительные субсидии Евросоюза.

Руководство ЕС удерживает причитающиеся Венгрии средства, обвиняя правительство страны в нарушении верховенства права и добиваясь от него изменений в национальном законодательстве. Будапешт считает, что действия Брюсселя продиктованы политическими причинами и объясняются стремлением ослабить позиции премьера.