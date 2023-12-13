В ЛАГ сочли, что выступившие против резолюции по Газе находятся не на той стороне истории

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что большинство из 153 голосов отражает истинную позицию официального международного общественного мнения в поддержку этого призыва, а не Совета Безопасности

КАИР, 13 декабря. /ТАСС/. Страны, проголосовавшие против принятия Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа, "находятся на неправильной стороне истории". Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

"Большинство из 153 голосов, поддержавших представленный Генеральной Ассамблеей проект резолюции о немедленном прекращении огня в Газе, отражает истинную позицию официального международного общественного мнения в поддержку этого призыва, а не Совета Безопасности. Те, кто проголосовал против решения или воздержался от голосования по нему (10+23), оказались на неправильной стороне истории", - говорится в заявлении генсека ЛАГ, опубликованном на его официальной странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Генассамблея ООН проголосовала во вторник за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия. Против высказались 10 стран, в числе которых Израиль и США. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину. При этом ГА ООН отклонила американскую поправку с требованием осуждения палестинского движения ХАМАС. Кроме того, была отклонена поправка Австрии с уточнением о том, что заложники удерживаются ХАМАС и другими группировками.